ЄС зібрався заборонити експорт вакцини від AstraZeneca в треті країни

Європейська комісія має намір заборонити вивезення в треті країни доз вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca, які виробляються на території Євросоюзу.

Причиною розгляду такого заходу стало нібито невиконання зобов'язань із боку концерну. І це на тлі й так браку COVID-вакцин у країнах ЄС і суперечок довкола поставок зазначеного препарату, повідомляє DW.

"Ми будемо діяти", – коротко заявила глава генерального директорату Єврокомісії з охорони здоров'я Сандра Галліна на слуханнях у Європарламенті.

Зі свого боку спікер Єврокомісії оголосив про те, що 24 березня чинний механізм контролю за вакцинами буде переглянуто.

Згідно з проєктом Єврокомісія має намір посилити умови для експорту доз препарату в країни, які самі виробляють вакцину проти коронавірусу або чиє населення вже щеплено значною мірою.

Водночас у ЄС не хочуть блокувати експорт препаратів, які виробляються іншими компаніями, посилаючись на те, що, наприклад, Pfizer&Biontech і Moderna виконують свої зобов'язання з постачання вакцини в європейські країни.

Нагадаємо: спершу в Євросоюзі пригрозили заборонити експорт вакцини AstraZeneca проти коронавірусу, якщо компанія порушить свої зобов'язання щодо постачання препарату.

Згодом уряди Франції та Німеччини висловили намір підтримати план ЄС щодо блокування експорту вакцини AstraZeneca в Британію.

Як повідомляв OBOZREVATEL: