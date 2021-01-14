В Польше решили ввести 'паспорт' вакцинации от COVID-19

В Польше после вакцинации от коронавируса (COVID-19) будут выдавать документ о получении прививки.

Также поляки получат QR-код, который можно скачать из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения, рассказала заместитель главы Минздрава Польши Анна Голавска, передает Euractiv. Кроме того, можно будет распечатать документ о вакцинации.

"Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, подтверждающий, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", – пояснила чиновница.

Отмечается, что после получения таких "паспортов" люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования. Также они избегут карантина даже после контакта с зараженным.

Добавим, что ранее Кипр и Греция поддержали отмену карантина и других ограничений на въезд для путешественников, которые будут иметь "паспорт вакцинации". Другие страны Евросоюза, такие как Дания, выразили намерение работать над "паспортом вакцины". Однако Франция, где большое количество зараженных, отвергла идею о "паспортах". В Румынии заявила, что свидетельство о вакцинации необходимо использовать по медицинским показаниям, а не в поездках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия первой в мире хочет применить Сovid-паспорт.