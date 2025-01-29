'ЕС и США имеют одинаковые интересы': Каллас обсудила с Рубио войну в Украине и угрозы со стороны Ирана и Китая

Глава внешнеполитической службы Европейского Союза Кая Каллас провела телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио 28 января;

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Об этом Каллас сообщила в соцсети Х. Глава европейской дипломатии отметила, что "это был хороший разговор".

В частности, по ее словам, во время разговора были затронуты "глобальные проблемы, где ЕС и США имеют одинаковые интересы".

"Мы обсудили глобальные проблемы, где ЕС и США имеют одинаковые интересы, включая войну России в Украине, злонамеренное влияние Ирана и вызовы, которые ставит Китай. ЕС и США всегда сильнее вместе", – отметила глава европейской дипломатии.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также недавно провел первый телефонный разговор с новым государственным секретарем США Марко Рубио. Они говорили об Украине, России, Китае и – отдельно – об увеличении расходов на оборону.

Генсек НАТО также назвал этот разговор "хорошим".

Мы уже рассказали, что новый госсекретарь ранее говорил об Украине.

Напомним также: по мнению украинского журналиста Виталия Портникова, новый государственный секретарь США считает, что администрация президента Дональда Трампа заинтересована в долгосрочном мире в Украине, при котором новая война не началась бы снова через несколько лет. Однако то, как этого добьются американцы, остается под вопросом, ведь взгляды РФ и США на мир очень разные.

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