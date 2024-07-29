ЕС готовит стратегию для противодействия Трампу, если он снова станет президентом США – FT

Европейский Союз хочет предложить США двухэтапную торговую стратегию, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победит на американских выборах-2024. Брюссель создал специальный план "кнута и пряника".

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Если команда Трампа согласится сотрудничать с ЕС и не будет повышать сбор на импорт, республиканцы получат быструю сделку. Если же новые власти США выберут карательные пошлины, то Европа применит ответные меры, передает Financial Times.

Ранее Трамп говорил о намерении ввести универсальный сбор на импорт в 10%, что в несколько раз превышает нынешний уровень.

В Евросоюзе прогнозируют, что это может сократить экспорт ЕС примерно на 150 миллиардов евро в год.

Поэтому европейские переговорщики планируют связаться с командой Трампа, если он победит во время голосования в ноябре, еще до того, как он вступит в должность.

Если переговоры об условиях торговли провалятся и Трамп применит более высокий сбор, торговый департамент Европейской комиссии составит списки импорта, на который могут быть наложены пошлины в размере 50% и более.

Высокопоставленный чиновник ЕС, имя которого журналисты не раскрыли, сказал: "Мы должны показать, что мы партнер для США, а не проблема. Мы будем искать сделки, но готовы защищать себя, если до этого дойдет. Мы не будем руководствоваться страхом".

Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил Financial Times, что надеется на избежание той конфронтации, которая произошла в 2017–2021 годах, во время президентства Трампа, в Соединенных Штатах.

По его мнению, в нынешнем геополитическом контексте особенно важно, чтобы Вашингтон и Брюссель работали вместе в сфере торговли. Однако Домбровскис добавил: "Мы защитили свои интересы с помощью пошлин и готовы защищать их снова, если это будет необходимо".

Брюссельские политики надеются, что Трамп не захочет раздувать инфляцию, когда его избиратели обеспокоены стоимостью жизни. Но неназванный высокопоставленный чиновник заявил: "Что бы ни случилось на этот раз, мы лучше подготовлены".

Как сообщал OBOZ.UA:

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