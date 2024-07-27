Трамп припугнул Третьей мировой войной в случае своего проигрыша на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну. Политик заявил, что это может произойти, если он проиграет выборы 2024 года.

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Соответствующее заявление Трамп сделал в пятницу, 26 июля, во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде. Об этом сообщает Fox News.

Кандидат от Республиканской партии сказал, что его вероятная оппонентка от демократов вице-президент Камала Харрис "хуже" в вопросах Ближнего Востока. После этого Трамп заявил, что война Израиля с ХАМАС в секторе Газа может перерасти в более широкий региональный конфликт, если она заменит Байдена в этой гонке.

"Мы увидим, как это пойдет. Но если все получится, если мы победим, это будет очень просто. Все получится. И очень быстро. Если мы этого не сделаем, все закончится большими войнами на Ближнем Востоке. И, возможно, Третьей мировой войной" ", – сказал он.

Трамп добавил, что сейчас мир ближе к новой мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. "Мы никогда не были такими близкими (к Третьей мировой – Ред.), потому что у нас некомпетентные люди управляют страной", – отметил политик.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего визита в США встретился с Дональдом Трампом. Встреча состоялась в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что в разговоре с президентом Владимиром Зеленском сказал о необходимости закончить войну в Украине. Свое мнение он обосновал тем, что Россия – это "военная машина", которая "победила Наполеона и Гитлера".

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