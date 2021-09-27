Эрдоган заявил о намерении Турции купить вторую партию C-400 у России, несмотря на угрозу новых санкций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена отказываться от закупки второй партии систем противоракетной обороны С-400 у России. Хотя ранее Анкару предупреждали, что такая ситуация может усугубить раскол с союзником по НАТО Вашингтоном, а также вызвать новые санкции США.

Планами турецкий лидер поделился в интервью телеканалу CBS News. По его словам, они единственные, кто принимает такие решения, и "никто не может этому помешать".

В Вашингтоне указывали, что российские С-400 представляют угрозу для американских истребителей F-35 и более широких систем обороны Североатлантического Альянса. Эрдоган на это ответил, мол, ни у одного союзника по НАТО Турция не смогла закупить системы ПВО на удовлетворительных условиях.

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"И в будущем никто не сможет вмешиваться в вопрос о том, какие системы защиты мы приобретаем, в какой стране и на каком уровне", – высказался он в программе "Face the Nation" на указанном американском канале.

Напомним: в декабре прошлого года США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников после приобретения страной первой партии С-400. Ныне между РФ и Турцией продолжаются переговоры о поставке второй партии, которая, как предупредили в Белом доме, почти наверняка вызовет новые санкции, пишет Reuters.

"Мы призываем Турцию на всех уровнях и при любой возможности не сохранять системы С-400 и воздерживаться от закупки какого-либо дополнительного российского военного оборудования", – сказал представитель Госдепартамента в ответ на комментарии турецкого лидера.

По его словам, американская сторона продолжает разъяснять турецким партнерам, что любые новые значительные закупки российского оружия могут привести к появлению новых ограничений. Дополнительные меры предусмотрены законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA) 2017 года.

Представитель Госдепа также добавил, что Америка рассматривает Турцию как союзника и друга, ища способы укрепить свое партнерство, "даже когда мы не согласны".

Отметим: в этом году в апреле в Государственном департаменте США заявили, что снова ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) за сделки с российским оборонным сектором. Согласно ограничениям, американцам запрещается вести дела с главо SSB Исмаилом Демиром и еще тремя руководителями. Активы фигурантов списка в США заморозили, американские власти решили не выдавать визы этим людям и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в упомянутом интервью турецкий лидер предложил США вслед за Афганистаном вывести армию из Сирии и Ирака. Эрдоган заявил, что народы и правительства этих стран имеют право самостоятельно принимать решения.