Эрдоган предложил США вслед за Афганистаном вывести армию из Сирии и Ирака

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после вывода американских войск из Афганистана США следует сделать то же в Сирии и Ираке. По его убеждению, народы и правительства этих стран имеют право самостоятельно принимать решения.

Таким мнением он поделился, отвечая на вопросы ведущей программы "Face the Nation" Маргарет Бреннан. Интервью вышло на американском телеканале CBS.

"Если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они (США. – Ред.) ушли из Сирии и Ирака точно так же, как вывели войска из Афганистана. Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах", – отметил турецкий лидер.

Также он призвал США отказаться от "практики предоставления помощи террористическим организациям", в том числе угрожающим национальной безопасности Турции.

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"Террористические группировки, которые атакуют нас, к сожалению, получили очень серьезную материально-техническую поддержку со стороны США. Это происходило во время предыдущей администрации и при нынешней. Террористам не должно предоставляться оружие", – уточнил президент Турции.

При этом поспешил заверить, что турецкие военнослужащие присутствует в Сирии "с целью восстановления страны".

"Мы занимаемся там строительством 100 тысяч единиц жилья. Люди, семьи были перемещены, их выгнали с их родины. Мы строим жилье для них. Мне интересно, чем занимаются другие страны. Очень важно это понимать", – пояснил Эрдоган.

Он напомнил, что Турция и США являются союзниками по НАТО. А также выразил надежду, что Вашингтон, Анкара и Багдад смогут работать вместе для достижения мира и стабильности в Ираке и Сирии.

Напомним: в начале 2020 года в Сирии разгорелось глобальное противостояние Турции с силами Башара Асада, поддерживаемыми РФ. Так, 27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли десятки турецких военных, а также мирные жители. Тогда Анкара нанесла ответные удары. На обострение отреагировали союзники обеих сторон: Россия – с сирийской, а США и НАТО – с турецкой. Подробнее о тех событиях читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Турции заявил, что власти страны готовы "ко всем видам сотрудничества" с движением "Талибан", который захватил Афганистан. По словам Эрдогана, это нужно "ради мира во всем мире, афганского народа и защиты собственных интересов". Также он добавил, что Анкара готова принять у себя лидеров исламистской группировки.