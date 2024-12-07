Эрдоган заверил, что не претендует на земли Сирии и пожелал соседям 'мира и покоя'

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на эскалацию ситуации в Сирии, призвав к завершению гражданской войны, продолжающейся уже 13 лет. Он заявил, что Турция желает "мира и спокойствия" своему соседу и не имеет территориальных претензий к Сирии.

Видео дня

Об этом сообщает CNN. Как известно, сирийские повстанческие группировки совершили молниеносное наступление на северо-западе страны и в последние дни приблизились к столице Дамаска, бросив самый дерзкий вызов режиму президента Башара Асада за почти десятилетие.

"Я хочу заявить об этом открыто: мы не намерены претендовать на землю — даже на камешек, принадлежащий другой стране. Как Турция, мы хотим, чтобы наш сосед Сирия как можно быстрее обрела мир и покой, к которым она стремится уже 13 лет", — заявил Эрдоган в субботу в Газиантепе, городе на юге Турции, расположенном недалеко от границы с Сирией.

Президент Турции упомянул о роли Газиантепа, города, который стал убежищем для около 500 000 сирийских беженцев из 12 миллионов человек, перемещенных из-за конфликта.

"Наши сирийские братья и сестры действительно пережили тяжелые дни, они заплатили большую цену... По оценкам, около 1 миллиона сирийцев потеряли свою жизнь из-за сирийского режима и террористических группировок", - сказал он, осудив применение химического оружия и бочковых бомб.

Эрдоган указал на недавние атаки на мирных жителей в Идлибе как причину, спровоцировавшую активные действия повстанцев.

"Похоже, участившиеся нападения на мирных жителей в Идлибе стали той соломинкой, которая сломала спину верблюда и спровоцировала последние события. Все должны признать, что у Сирии, в политическом и дипломатическом плане, возникла новая реальность", — добавил он.

Напомним, повстанцы в Сирии заявили, что пытаются оцепить столицу страны Дамаск и уже начали "финальную фазу" операции. В армии режима Башара Асада в свою очередь отрицают, что отступают из города.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу повстанцы в Сирии заявили о захвате города Дараа и продолжении авиаударов вокруг Хаммы и Хомса. Лидеры Египта и Иордании призвали диктатора Асада покинуть страну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!