Шольц и Эрдоган провели закрытые переговоры и определили общую позицию по войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил дворец Долмабахче в Стамбуле для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Хотя стороны проводили закрытые переговоры, уже после встречи лидеры сделали заявления для печати.

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Главной темой встречи была оборона, отмечает турецкое госагентство Anadolu. Именно в этом контексте стороны обсудили войну России в Украине, эскалацию на Ближнем Востоке и военные поставки из ФРГ в Турцию.

В частности, о совместной позиции Турции и Германии по поводу войны в Украине говорил Шольц. Осуждая действия России, он подтвердил, что страны Запада будут продолжать поддерживать Киев, но подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для прекращения войны.

"Агрессия России угрожает всему европейскому миропорядку. Поэтому мы, Германия и Турция поддерживаем Украину в ее защите. Украинцы могут на нас полагаться. В то же время мы пытаемся выяснить, как сделать так, чтобы эта война не продолжалась вечно", – сказал он.

Турецкий лидер в своей речи Украину не упоминал, и вообще о войне в Украине стороны, кроме вышеперечисленного, не говорили.

А по поводу эскалации на Ближнем Востоке Шольц и Эрдоган высказали прямо противоположные позиции. Так, германский канцлер заявил, что Израиль имеет право на самооборону, а президент Турции осудил "агрессивную политику" еврейского государства.

Что касается оружия: стороны заявили о "расширении сотрудничества" в поставках военной техники странам НАТО. Очевидно, подразумевается поставка немецких вооружений Турции "как союзнику по НАТО". В частности, канцлер Германии упомянул о поставках Турции 40 истребителей Eurofighter Typhoon (производят их Германия, Италия, Великобритания и Испания, и от каждой из них Анкара должна получить согласие; ФРГ такое согласие дает, отметил Шольц).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шольц отклонил ключевые пункты Плана победы от украинского лидера Владимира Зеленского. К тому же Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным завершение войны в Украине.

В свою очередь, в Турции заявили, что отстаивают возвращение всех оккупированных территорий Украине.