Эрдоган заявил, что Турция готова сотрудничать с талибами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны готовы "ко всем видам сотрудничества" с захватившим Афганистан движением "Талибан" "во имя мира во всем мире, афганского народа и защиты собственных интересов". Кроме того, Анкара готова принять у себя лидеров исламистской группировки.

Вопрос отношений Турции и Афганистана при новом правительстве Эрдоган прокомментировал в среду, 18 августа, в спецпрограмме "Повестка дня" на турецком телевидении, передает Hürriyet. Президент рассказал, на каких принципах страна будет строить контакты с лидерами "Талибана" в роли афганских властей.

"Мы заявляли ранее... и мы сохраняем эту позицию и сегодня", – сказал он относительно готовности принять талибов в Турции. Анкара прорабатывает сценарии встреч.

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По словам Эрдогана, Турция "приветствует умеренные заявления" представителей исламистского движения. О каких именно тезисах идет речь, он не уточнил.

Также он указал на связь Турции и Афганистана. Эрдоган пообещал "поддерживать братский Афганистан и в хорошие, и в трудные времена" при любом руководстве.

Напомним, в ЕС ранее заявили, что могут сотрудничать с новым афганским правительством только в том случае, если в государстве будут уважать основные права, в том числе права женщин. Представители исламистского движения "Талибан" также обязаны не допустить использование территории страны террористами.

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