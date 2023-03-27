Эрдоган показал Bayraktar Kızılelma с украинским двигателем: чем особенный и когда его производство может начаться в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал фото с новым турецким беспилотником-истребителем Bayraktar Kızılelma. Турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ, которым оснащен БПЛА, произведен на украинском заводе "Мотор Сич".

Видео дня

Снимок, на котором он стоит возле беспилотника, турецкий лидер опубликовал в своем Twitter. Эрдоган никак не прокомментировал фото, только добавил к нему флаг Турции.

Отметим, что Bayraktar Kızılelma – это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА, разрабатываемый турецкой компанией Baykar Makina. Украинский мотор позволяет беспилотнику развивать скорость до 800 километров в час и лететь до 5 часов. Максимальная высота, на которую может подняться Bayraktar Kızılelma – 12 километров, также способен переносить грузы до 1500 кг.

Напомним: в Украине в течение двух лет планируют построить завод по производству беспилотников, в том числе и Bayraktar Kızılelma. В декабре 2022 года Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Общая площадь предприятия составит 30 000 квадратных метров. Будут работать на нем более 300 украинских специалистов. Кроме Bayraktar Kızılelma, планируется также производство тяжелых ударных беспилотников Bayraktar Akıncı, истребителей Bayraktar TB2 и дронов.

Впервые презентация БПЛА Baykar Kızılelma состоялась 30 августа 2022 в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz в турецком городе Самсун. После испытаний в компании заявили, что сделали важный шаг в процессе разработки Bayraktar Kızılelma, который станет первым беспилотным военным самолетом Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– после первых испытаний в декабре 2022 года, в январе 2023-го Kizilelma совершил еще один успешный полет в тестовом режиме. В Турции продолжаются его испытания;

– Минобороны Украины согласовало с инвесторами и заинтересованными сторонами местонахождение Центра обслуживания беспилотников Bayraktar, где будут проводить текущий ремонт, модернизацию БПЛА и обучение персонала работе с ними. Также разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка под Центр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!