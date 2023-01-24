Реактивный беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma с украинским двигателем совершил еще один успешный полет. Видео

Первый беспилотный боевой самолет турецкого производства Kizilelma компании Baykar выполнил еще один успешный полет в тестовом режиме. В Турции продолжаются его испытания.

Видео дня

Первый полет состоялся в декабря 2022 года, он также был успешным. Видео второго полета опубликовали на официальном Twitter-аккаунте компании Baykar Makina в понедельник, 23 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, этот турецкий дрон оснащен двигателем украинского производства АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ.

Издание cnnturk отметило, что полет был совершен в городе Чорлу, расположенном в провинции Текирдаг. Испытаниями руководил глава правления Baykar и технологический лидер Сельчук Байрактар.

"Наш беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma успешно завершил полет системы идентификации", – сказал он.

Как сообщалось ранее, первый тестовый полет дрона длился 18 минут, его провели 14 декабря. А месяцем ранее, 14 ноября, Kizilelma сошел с производственной линии и был передан в Центр летной подготовки и испытаний Akıncı.

Bayraktar Kizilelma – реактивный сверхзвуковой беспилотный самолет. Его грузоподъемности около 1500 кг, а максимально допустимый взлетный вес около 6 тысяч кг. Максимальная скорость дрона будет достигать 900 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL,презентация БПЛА Baykar Kızılelma состоялась 30 августа в рамках авиационно-космического фестиваля Teknofest Karadeniz в турецком городе Самсун.

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