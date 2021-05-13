Эрдоган обратился к мусульманам и призвал "защищать священный Иерусалим"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на эскалацию конфликта Израиля и Палестины. Он считает, что на мусульман нападают и "эти действия вопреки общих институтов гуманности, основных прав человека, международного права и всех человеческих ценностей" должны быть немедленно прекращены.
Обращение турецкого президента было опубликовано на его странице в Twitter в среду, 12 мая. Он также обратился мусульманам, заявив, что долг каждого из них – "защищать честь и достоинство священного города Иерусалима" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Эрдоган сказал, что если эскалация не прекратится, что ни один человек в мире больше не станет доверять международным институтам и правилам, передает hurriyet.com.tr.
"Не следует забывать, что Иерусалим – это весь мир, а мусульмане – это все человечество", – заявил президент Турции.
По его словам, "адресатом нападения в Иерусалиме" является каждый мусульманин.
Турция, как заявил Эрдоган, сделала все необходимые меры, чтобы прекратить насилие, в частности, обратилась в ООН.
Mukaddes şehir Kudüs’ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. pic.twitter.com/FdNcIeU6uF— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2021
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Израиле вечером 12 мая начались массовые столкновения между евреями и арабами, а также между последними и израильскими силовиками.
Перед этим палестинские боевики ХАМАС несколько раз выпустили ракеты по городам Израиля, есть погибшие и раненые.
Армия Израиля 12 мая ликвидировала старших командиров Генерального штаба ХАМАС. Среди убитых – бригадный генерал из Газы и другие высокопоставленные террористы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС "дорого заплатит" за атаки.