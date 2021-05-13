Эрдоган обратился к мусульманам и призвал "защищать священный Иерусалим"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на эскалацию конфликта Израиля и Палестины. Он считает, что на мусульман нападают и "эти действия вопреки общих институтов гуманности, основных прав человека, международного права и всех человеческих ценностей" должны быть немедленно прекращены.

Обращение турецкого президента было опубликовано на его странице в Twitter в среду, 12 мая. Он также обратился мусульманам, заявив, что долг каждого из них – "защищать честь и достоинство священного города Иерусалима" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эрдоган сказал, что если эскалация не прекратится, что ни один человек в мире больше не станет доверять международным институтам и правилам, передает hurriyet.com.tr.

"Не следует забывать, что Иерусалим – это весь мир, а мусульмане – это все человечество", – заявил президент Турции.

По его словам, "адресатом нападения в Иерусалиме" является каждый мусульманин.

Турция, как заявил Эрдоган, сделала все необходимые меры, чтобы прекратить насилие, в частности, обратилась в ООН.

Mukaddes şehir Kudüs’ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. pic.twitter.com/FdNcIeU6uF — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2021

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