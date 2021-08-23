Елизавета II будет бороться со скандальными интервью Меган Маркл при помощи адвокатов - СМИ

Королева Великобритании Елизавета II намерена нанять адвокатов, которые через суд будут оспаривать скандальные заявления в интервью ее внука бывшего принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Таким образом династия Виндзоров намерена прекратить публичные сплетни и ложь в свой адрес.

Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на инсайдеров, приближенных к монаршей семье. Сейчас команда юристов королевы советуется с экспертами по гражданским вопросам, как именно предотвратить дальнейшую напраслину на Букингемский дворец со стороны мятежных родственников.

"Ее Величество давно угнетена "откровениями" Меган и всему есть предел. Королевской семье надоели эти информационные атаки и они готовы нанять адвокатов, которые будут системно защищать репутацию династического рода", – передают СМИ слова инсайдеров.

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Они же добавили, что Елизавета II использует все возможные ресурсы, чтобы книга мемуаров с подробностями интимной жизни ее внука Гарри никогда не стала достоянием широкой публики. Для этого она обратится в редакцию Penguin Random House, которая и согласилась печатать подробные откровения супружеской пары экс-герцогов.

"Если кто был упомянут в книге и обвинен в чем-либо непосредственно, это может быть клеветой, а также нарушением прав на частную семейную жизнь. Есть опасения, что американская общественность попадет в ловушку того, что говорят Гарри и Меган", – подчеркнули собеседники The Sun.

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