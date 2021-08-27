84-летний Берлускони попал в больницу: появились подробности

84-летний экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в больницу Святого Рафаэля в Милане. Госпитализация связана с необходимостью "тщательного клинического обследования" в связи с последствиями коронавируса, которым политик заразился почти год назад.

Об этом сообщает la Repubblica со ссылкой на источники в партии Берлускони Forza Italia. По их словам, главе партии проведут тщательное клиническое обследование.

Предыдущую госпитализацию Берлускони перенес в мае. Тогда в партийной записке пояснялось, что она была "предписана врачами для обследований и лечения в связи с последствиями коронавирусной болезни, от которой лидер страдал в последние месяцы".

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Напомним, Берлускони заболел COVID-19 в сентябре 2020 года. Политик отмечал, что это был "самый опасный вызов" в его жизни.

В 2016 году бывшему премьеру заменили сердечный клапан, в 2019 году он перенес операцию на кишечнике.

Берлускони занимал пост премьер-министра Италии в четырех правительствах с 1994 по 1995, с 2001 по 2006 и с 2008 по 2011 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Берлускони также госпитализировали в марте и в январе 2021 года из-за проблем с сердцем.