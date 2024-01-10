Также из-за него погрязла в трясине внутренних распрей США важная для Украины военная помощь: Washington Post опубликовал колонку главного корреспондента Wall Street Journal Ярослава Трофимова "Как упущен лучший шанс выиграть украинскую войну". Текст подтверждает: любой ядерный шантаж путина приводит к закипанию крови в политических венах Запада.

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Далее текст на языке оригинала.

За оцінками американської розвідки, Путін [найімовірніше] розглядав можливість завдавати ядерний удар, якби події на війні розвивалися геть зовсім катастрофічно для нього. Американська розвідка називала такі три сценарії-підстави для натискання "червоної кнопки".

– Великий напад на саму росію, особливо за участю НАТО.

– Перспектива втрати фізичного контролю над Кримом.

– Третій, за словами високопоставленого представника Пентагону, – перемога України на полі бою, "яка повністю та остаточно роздробить російське військо так, що російська держава відчує екзистенціальну загрозу".

Восени 2022-го Україна таки спонукала бункерного до ядерного блефу: Київ розвинув наступ на територіях, які Москва тепер вважала російською землею. ЗСУ взяли Лиман на Донеччині, а потім Херсон — єдину регіональну столицю, яку московити змогли окупувати.

"Для захисту росії й нашого народу ми, без сумніву, застосуємо всі наявні у нас засоби, — вкотре сказав путін. — Це не блеф".

Переляк Вашингтона щодо "ескалації російської ядерної зброї" сягнув того тижня найвищої точки.

У той момент українські війська звільнили Куп'янськ, що слугував столицею зайнятої Росією частини Харківської області. Російська оборона впала. Американські чиновники були приголомшені та стривожені...

...Розбиті в Харкові та Херсоні, російські збройні сили, здавалося, були на межі такого краху восени 2022 року – і ця обставина знову вплинула на зменшення американської допомоги Києву. Адміністрація Байдена звернулася до Москви з проханням про деескалацію, – Ярослав Трофимов.

Валерій Залужний прагнув ще 2022 року наступати до кордонів Криму. Цей намір озвучував і Зеленський. Та американці план "зарубали".

Херсонська операція Сил оборони України стала, безумовно, великою перемогою України та поразкою росії, та не її розгромом. Армія РФ зайняла оборону на лівому березі Дніпра. Контроль над сухопутним коридором до Криму московити зберегли.

Харківська операція застала рашистів зненацька, а тому ЗСУ швидко прорвали оборону і звільнили великі території. Попри шалений інформаційно-політичний ефект, харківська наступальна операція ЗСУ не стала переломом.

Якщо план наступу на південь у серпні-вересні 2022 року був би затверджений, то перебіг війни міг би бути кардинально іншим.

Перетин сухопутного коридору до Криму призвів би потрапляння у величезний котел найсильнішого угруповання армії РФ у Херсонській області, — як на лівому, так і на правому березі. Україна змогла б завдавати ударів по логістиці в Криму, фактично ізолювавши півострів. Це той самий план, що ЗСУ спробували здійснити 2023 року, але не змогли через найпотужніші лінії оборони росіян та їхню хорошу на той час підготовку до оборони, – Ярослав Трофимов.

Ця колонка італійського письменника та журналіста українського походження Ярослава Трофимова підтверджує, що насправді невдалого контрнаступу не було, натомість треба говорити про "ігри в деескалацію", заручником яких є Україна. Це перший раз у великому західному виданні прозвучали такі одкровення, що підтвердили наші підозри. Сподіваюсь, це свідчить про початок глибинних змін у мисленні Заходу. Поки що говоримо не про уряди, але однак...

І ще: тепер маємо право називати кожного, хто говорить/пише про невдалу операцію ЗСУ, – або великими невігласами, або великими падлюками. Це наше право, раз живемо у час великих…