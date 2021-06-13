Джонсон возмутился словам Макрона, что Северная Ирландия 'не входит' в состав Британии – СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Борис "повздорили из-за сосисок и Северной Ирландии" на личной встрече после завершения саммита G7, который прошел в Корноулле. Второму не понравились слова французского гостя, который якобы усомнился в принадлежности островного государства к Соединенному Королевству.

Об этом написали британские СМИ. Позже в Париже опровергли информацию, заверив, что слова президента неправильно интерпретировали и британский суверенитет никто не оспаривал, передает The Daily Telegraph.

Оказалось, что причиной недопонимания послужил ответ французского лидера на вопрос британского премьера: понравилось ли бы ему, если бы сосиски из Тулузы запретили продавать в Париже.

Так Джонсон намекнул, что Европейский Союз потребовал сохранить Ирландию под таможенными правилами ЕС. Макрон же сказал: такое сравнение некорректное, ведь оба города являются частью одной страны.

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В результате британские издания начали писать, мол, тем самым французский лидер ошибочно предположил, что республика не входит в состав Соединенного Королевства.

Отмечается, что сам Джонсон после этой встречи выразил своим помощникам недоумение из-за замечания иностранного лидера, а потом намекнул на это, когда разговаривал со СМИ.

"Некоторым лидерам необходимо вбить себе в голову, что Британия является единой страной", – процитировали его журналисты.

Что спровоцировало недопониманию

"Спор" возник на фоне продолжающихся проблем с протоколом Северной Ирландии после Brexit. Как известно, он предусматривает таможенный контроль товаров, следующих из Британии в республику, чтобы таким образом избежать возникновения "жесткой границы" между страной и входящей в состав ЕС Северной Ирландией.

Джонсон в настоящее время рассматривает возможность того, чтобы в одностороннем порядке в ближайшие несколько недель применить статью 16 данного протокола и отказаться от выполнения некоторых элементов этой сделки с Евросоюзом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря 2020 года в Брюсселе было подписано соглашение о торговле и сотрудничестве между Евросоюзом и Британией после Brexit.