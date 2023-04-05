Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши – Орден Белого Орла. Видео

Президент Польши Анджей Дуда торжественно преподнес высшую награду государства своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время визита последнего в Варшаву. Орден Золотого Орла присвоен лидеру нашей страны за выдающуюся деятельность по обеспечению безопасности, стойкости в защите прав человека.

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Об этом сообщается в Twitter польского президента. Вручение проходило под торжественные аплодисменты делегации Украины и Польши (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Президент Владимир Зеленский в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельности по обеспечению безопасности, стойкости в защите прав человека награжден орденом Белого Орла", – указано в сообщении.

Отметим, что Орден Белого Орла основан в 1705 году. Им были награждены король Швеции Карл XVI Густав и папа римский Иоанн Павел II.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября глава Европейского парламента Роберта Мецола объявила, что народ Украины и его лидеры награждаются премией имени Андрея Сахарова – 2022. Ее присудили за защиту демократии, свободы, верховенства права и риск своей жизнью ради Европы. Церемония награждения состоялась 14 декабря.