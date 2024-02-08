Другой альтернативы нет: у Байдена верят в двухпартийную поддержку пакета помощи для Украины

Администрация президента Соединенных Штатов рассчитывает получить двухпартийную поддержку законопроекта, включающего в себя пакет военной помощи для Украины. Это "план А", на котором фокусируется высшее руководство США.

Об этом заявил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан. По его словам, правительство работает, чтобы этот пакет помощи "прошел Сенат, Палату представителей и попал на подпись к президенту".

"Мы не фокусируемся на плане "Б". Мы фокусируемся на плане "А", на принятии пакета поддержки Украины при двухпалатной поддержке. Он предоставит стране инструменты и способности продолжать эффективно защищаться и возвращать территории, оккупированные Россией", – сказал Салливан.

Он добавил, что "значительное количество республиканцев" настроено "продвигать вперед пакет помощи для Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в Конгрессе США готовят "план Б". Ранее большинство республиканцев в Сенате США не поддержали законопроект, включающий реформы на границе и помощь Украине и Израилю. Потому появилась инициатива разделить эти вопросы для проведения отдельных голосований.

Лидер демократов Чак Шумер сообщил своим однопартийцам, что планирует поступить именно так и вынести документ с внешней помощью США на голосование.

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