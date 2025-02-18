Дроны атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии: в сети раскрыли, кто мог устроить 'налет'. Видео

В Сирии беспилотники 18 февраля атаковали российскую авиабазу Хмеймим. Россияне пытались отбить атаку, работала ПВО.

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В сообщениях об атаке сирийские источники подчеркивают, что неизвестно, кто запускал дроны, однако в России в этом уже обвинили представителей пришедшей к власти в стране "Хайят Тахрир аш-Шам", с лидером которой Ахмедом аш-Шараа, Москва сейчас пытается договориться о продолжении пребывания российских сил в Сирии. Подробности сообщает российское издание "Важные истории".

Атака неизвестных дронов на авиабазу воздушно-космических сил РФ Хмеймим на западе Сирии произошла в ночь на вторник. На территории базы российская ПВО отражала атаку. Об этом сообщили OSINT-исследователь SyrianOSINT и Telegram-канал Sabereen News, связанный с исламистской организацией "Хайят Тахрир аш-Шам", пришедшей к власти в стране.

В сети также появилось видео, зафиксировавшее работу ПВО.

Оба источника подчеркивают: кто стоит за атакой – неизвестно. Но в России уже успели обвинить в ударе представителей "Хайят Тахрир аш-Шам", лидер которой, Ахмед аш-Шараа (ранее известный как Абу Мухаммад аль-Джулани) стал временным президентом Сирии после свержения режима Башара Асада. В частности, такие обвинения высказал российский военный блогер Олег Блохин.

"На российскую авиабазу Хмеймим совершено нападение террористов ХТШ... В 2:30 по местному времени была объявлена боевая тревога. Обозначена она была как "нападение наземного противника" . Практически сразу же отработал "Панцирь". Была слышна стрельба и разрывы. К 3:30 интенсивность стрелкотни стихла, хотя она еще продолжала вестись", – написал пропагандист.

"Важные истории" пишут, что это была "первая атака на российские военные объекты в стране за много месяцев".

После бегства Асада в Москву в декабре 2024 года и победы оппозиционных сил во многолетней войне Россия потеряла полный контроль над своей единственной базой ВМФ на Средиземном море в Тартусе и над аэродромом в Хмеймиме. Российские силы начали вывозить из Тартуса технику.

На этом фоне Москва пыталась выторговать у новых сирийских властей разрешение сохранить за собой обе базы. С этой целью российский диктатор Владимир Путин даже звонил аш-Шараа. Новое правительство Сирии потребовало от России "признать прошлые ошибки", выплатить компенсации за причиненный многочисленными бомбардировками ущерб и выдать Асада.

Известно, что после разговора Путин отправил в Дамаск грузовой самолет с несколькими сотнями миллиардов сирийских фунтов наличными. Агентство Bloomberg на днях сообщило, что Москва и Дамаск якобы близки к заключению сделки о базах и что позволив российской армии остаться в стране Сирия якобы рассчитывает сбалансировать влияние Турции в регионе.

Напомним, глава МИД Сирии прокомментировал будущее российских военных баз в стране. Асаад Хасан Аль Шибани заявил, что вопрос присутствия России в Сирии "будет решать сирийский народ", а новое правительство подчиниться его воле.

Он подчеркнул: революция в Сирии "произошла без посторонней помощи, только благодаря народу страны". Потому именно людям и решать, какими будут отношения с РФ.

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