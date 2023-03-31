Большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за выдвижение обвинений Трампу – CNN

Большое жюри суда Манхэттена в Нью-йорке проголосовало за предъявление обвинения 45-му президенту США Дональду Трампу. Это первый случай в истории, когда действующему или бывшему главе американского государства будут предъявлены уголовные обвинения.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь сразу на три источника. Как отмечается, окружная прокуратура Манхэттена ведет расследование в отношении Трампа, подозревая его в выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс перед президентскими выборами в 2016 году.

"Это решение наверняка вызовет шок по всей стране, столкнув в неизведанные воды американскую политическую систему, которая никогда не видела, чтобы хоть один из ее бывших лидеров столкнулся с уголовными обвинениями, не говоря уже о том, чтобы снова баллотироваться в президенты", – пишет издание.

Как говорится в статье, судебный иск против Трампа переводит президентскую кампанию 2024 года в новую фазу, когда экс-президент пообещал вновь баллотироваться, несмотря на уголовные обвинения.

Сам Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем уровне за всю историю, пишет The New York Times.

Также сообщается, что ближайшие дни прокурор потребует от Трампа явиться в суд для предъявления обвинений. Ожидается, что ему будет предложено добровольно сдаться властям.

"У него снимут отпечатки пальцев, может быть даже в наручниках. А в ближайшие дни экс-президенту США будет зачитано стандартное предупреждение: ему скажут, что он имеет право хранить молчание и право на адвоката", – пишет NYT.

Полиция Нью-Йорка якобы находится в "повышенной готовности", все полицейские вызываются на дежурство, сообщают СМИ.

Ранее Трамп заявил, что обвинения против него якобы могут привести к "разрушениям, катастрофическим для США". Он утверждал, что никаких преступлений не совершал, а обвинить его мог только "выродок-психопат".

Как известно, в марте 2018 года Сторми Дэниэлс подала иск к Дональду Трампу с требованием признать недействительным договор о молчании. Она утверждала, что в 2006 году у нее был роман с Трампом вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. Впервые она заговорила об этом в 2011 году.

В феврале 2018 года личный адвокат президента США Майкл Коэн признал, что из своих средств заплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов в 2016 год, но отказался уточнить, за что именно, а СМИ сообщали, что актрисе заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом.

Коэн получил по этому делу три года лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 марта Трамп, ссылаясь на источники в окружной прокуратуре Манхэттена, заявил, что на следующей неделе его могут арестовать по делу о сокрытии денег, выплаченных женщинам, заявлявшим о романах с ним. Он призвал своих сторонников выйти на протесты.

– В окружной прокуратуре Манхэттена ответили, что Трамп создал "ложные ожидания своего ареста", чтобы избежать его, и вынудил своих коллег-республиканцев в Конгрессе вмешаться в расследование.