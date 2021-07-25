Дом-развалину без туалета продали за 38 млн грн в Новой Зеландии

Ветхий, разваливающийся дом без туалета и ванной в пригороде Окленда, Новая Зеландия, продали за 2, 075 миллиона новозеландских долларов (более 38 млн грн). Он был оценен так высоко за возможность ремонта, поскольку описывался риелтором как "чистый лист" и "самый доступный символ домовладения в Грей Линн".

Как пишет The Guardian, по такой цене реализовали здание с тремя спальнями, отсутствующими стенами и заросшим садом. Отмечается, что это является последним примером безудержного развития рынков недвижимости по всему миру.

Коттедж, возведенный в 1920-х, был продан на аукционе, его стартовая стоимость составила 1,75 миллиона долларов. Расположен дом на участке, где разрешается размещение исключительно частного жилья, построить там многоквартирное здание не получится. Согласно оценке собственности совета Окленда стоимость дома составляла 1,65 миллиона долларов, а для его ремонта требуется 200 000 долларов.

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Аукционист "Барфута и Томпсона" Кэмпбелл Данун отметил, что такая недвижимость пользуется большим спросом.

Издание отмечает, что рынок недвижимости Новой Зеландии – один из самых горячих в мире. Средняя стоимость домовладения в стране оценивается в 943 тысячи долларов, за последний год этот показатель увеличился на 22 процента. Новозеландское правительство в марте 2021-го анонсировало дорогостоящие меры, нацеленные на охлаждение рынка жилья. Борьба с ростом цен на недвижимость обойдется стране в миллиарды долларов.

При этом сам Окленд в настоящее время считается одним из наименее доступных рынков жилья в мире, где средние цены на него примерно в 10 раз превышают средний доход.

В Украине же стоимость квадратного метра жилья в новостройках в январе-июне 2021 года выросла на 10-20%. Рост цен варьируется в зависимости от степени готовности объекта и региона.

В общем с начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало среднем на 10%. Местами повышение достигало и 15-18%. До конца года цены продолжат расти, но темпы подорожания будут зависеть от региона и класса недвижимости.

При этом лучшим городом Украины с точки зрения инвестиционной привлекательности жилья назвали Днепр. В пятерку лучших также попали Киев, Винница, Чернигов и Львов – все они показали существенный рост цены на вторичном рынке и сравнительно невысокий срок окупаемости.

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