В Украине взлетели цены на квартиры: на сколько подорожало жилье

В Украине с начала 2021 года жилье в крупных городах подорожало в среднем на 10%. Местами повышение достигало и 15-18%.

До конца года цены продолжат расти, но темпы подорожания будут зависеть от региона и класса недвижимости. Об этом сообщает "Сегодня".

В Киеве с начала года жилье подорожало на 5-10%. Рост цен был ощутимее в новостройках, чем на вторичке – 7-12%.

Наибольшим спросом пользовались небольшие квартиры – 35-50 кв. м. Из них:

35% – жилье в домах советской и постсоветской застройки;

25% – в домах, построенных в 2000-2010 годах;

40% – в домах, построенных после 2010 года.

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Что касается загородной недвижимости, то в уже построенных объектах она подорожала на 5%, в строящихся – на 10%. В сегменте частных усадеб и таунхаусов цены почти не изменились.

В Ассоциации специалистов по недвижимости Украины отмечают, что летом цены в Киеве останутся относительно стабильными. Возможно подорожание на 3-5% в сегменте новостроек, которые переходят на новый этап строительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине лучшим городом с точки зрения инвестиционной привлекательности жилья назвали Днепр. В топ-5 также вошли Киев, Винница, Чернигов и Львов. Все они показали существенный рост цены на вторичном рынке и сравнительно невысокий срок окупаемости.