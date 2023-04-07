'Должна быть закончена как можно скорее переговорами': глава МИД Турции после переговоров с Лавровым сделал заявление о войне в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, 7 апреля, провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Одним из вопросов, которые обсуждали стороны, была развязанная РФ война в Украине.

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Глава МИД Турции заявил, что война должна быть закончена как можно скорее переговорами. Об этом сообщает CNN Türk.

Чавушоглу отметил, что Турция готова выступить посредником в переговорах.

"Мы обсудили региональные вопросы. Украина была главной проблемой. Мы заявили, что война должна быть прекращена путем переговоров как можно скорее, и мы подтвердили, что мы, как Турция, готовы оказать всемерную поддержку", – сказал он.

Со своей стороны Лавров в очередной раз обвинил Украину в нежелании садиться за стол переговоров.

"Киев и Запад против установления стола переговоров. Мы также обсудили украинский вопрос. Вашингтон продолжает неконструктивную политику. Они не хотят видеть своих соперников на международной арене. Они действуют вопреки принципу равенства. Они ожидают, что все будут следовать интересам США", – сказал глава российского МИД.

Стоит отметить, что ранее Турция заявила о поддержке "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Анкара объявила, что стремится к достижению мира в Украине как можно скорее.

Чавушоглу также заявил об обеспокоенности ситуацией в Украине, поскольку обе стороны готовятся к наступлению. На фоне этого он в очередной раз призвал к переговорам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости "немедленного прекращения" войны в Украине. Сделать это он предлагает путем переговоров.

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