'Обе стороны готовятся к наступлению': в Турции заявили об обеспокоенности ситуацией в Украине и необходимости переговоров

Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил об обеспокоенности ситуацией в Украине, поскольку на данный момент обе стороны готовятся к наступлению. На фоне этого он в очередной раз призвал к переговорам.

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Об этом сообщает издание AA. По словам Чавушоглу, Турция хочет прекращения российско-украинской войны.

Он добавил, что война вредна для всех, и что власти Турции продолжат свои усилия по возвращению сторон за стол переговоров.

"Но в предстоящий период обе стороны готовятся к серьезному наступлению в ближайшие весенние месяцы. Мы также обеспокоены этим, и мы продолжим наши усилия по достижению прочного мира путем обеспечения границы и территориальной целостности Украины за столом переговоров", – сказал глава МИД Турции.

Напомним, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости "немедленного прекращения" войны в Украине. Сделать это он предлагает путём переговоров.

Также Эрдоган заявил о возможной встрече с Владимиром Путиным в Турции. Визит президента Российской Федерации может состояться 27 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эрдоган Турция выступает за мир и не будет принимать ничью сторону в каких-либо военных конфликтах. Не является исключением и развязанная Россией полномасштабная война против Украины.

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