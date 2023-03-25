Эрдоган в разговоре с Путиным призвал его завершить войну в Украине и озвучил способ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости "немедленного прекращения" войны в Украине. Сделать это он предлагает путём переговоров.

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Об этом пишет турецкое издание Daily Sabah. Также сообщается, что Эрдоган поблагодарил Путина за продолжение "зерновой инициативы".

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал президенту России Владимиру Путину на важность значения, которое Турция придает немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров", – цитирует издание Управление коммуникаций Турции.

Сообщается, что оба президента также обсудили "шаги для укрепления турецко-российских отношений на основе экономического сотрудничества, о котором договорились в Сочи", имея в виду их встречу в августе прошлого года.

"В ходе переговоров Эрдоган и Путин договорились увеличить объем двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов и сделать конкретные шаги для укрепления энергетического, торгового и экономического сотрудничества", – пишет турецкое издание.

Отмечается также, что Эрдоган поблагодарил Путина за его позитивную позицию по продолжению Черноморской "зерновой инициативы".

Как известно, в июле 2022 года Турция, Организация Объединенных Наций, Россия и Украина подписали в Стамбуле соглашение, возобновившее экспорт зерна из трех украинских портов, заблокированных Россией после начала войны в феврале того же года.

18 марта 2023 года в правительстве Украины сообщили о продлении зерновой инициативы на 120 дней, хотя Россия сначала соглашалась лишь на 60. Срок действия предварительного продления соглашения завершился 18 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия готова к дипломатическому урегулированию спровоцированной ею полномасштабной войны с Украиной, но только при условии снятия с РФ всех санкций и исков в международных инстанциях. Также Москва продолжает настаивать на прекращении поставок оружия в Украину, внеблоковом статусе и "международном признании новых территориальных реалий". Понятно, что никто в цивилизованном мире на такие условия не согласится.

В свою очередь предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержанная Западом формула мира включает десять пунктов, предусматривающих выведение российских войск и прекращение боевых действий, восстановление территориальной целостности Украины, недопущение эскалации, фиксацию завершения войны.

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