Турция поддерживает украинскую 'формулу мира', - глава МИД Чавушоглу

Турция заявила о поддержке "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. Анкара объявила, что стремится к достижению мира в Украине как можно скорее.

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Об этом, как сообщает турецкое издание Anadolu, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В то же время он напомнил о "миротворческих усилиях" своего государства и заявил, что Анкара "взаимодействует с обеими сторонами".

Так, в ходе совместной с министеркой международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор глава МИД Турции затронул и вопрос войны России против Украины.

Чавушоглу отметил, что Турция приложила большие усилия по завершению войны, а президент Реджеп Тайип Эрдоган изначально работал как над прекращением огня, так и над достижением продолжительного мира.

"Безусловно, наша цель – – крепкий мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем быстрее это произойдет, тем лучше", – отметил он.

При этом он высказался по поводу поддержки Анкарой "мирного плана" президента Зеленского, о котором тот объявил в ноябре 2022 года.

"Но существуют новые условия и реалии. Россия сейчас выражает готовность к переговорам, а Зеленский предложил мирный план по десяти пунктам. Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу", – добавил Чавушоглу.

Также глава турецкой дипломатии подчеркнул, что, несмотря на войну, переговоры продолжаются во многих измерениях - и они вроде бы уже продемонстрировали свою эффективность.

"Мы проводим переговоры в Стамбуле. Идет война, но мы взаимодействуем и взаимодействуем с обеими сторонами. Пытаемся покончить с этой войной как можно быстрее", - заявил он.

Напомним, презентованная Зеленским формула мира предусматривает 10 ключевых составляющих :

1. Радиационная и ядерная безопасность;

2. Продовольственная безопасность;

3. Энергетическая безопасность;

4. Освобождение всех пленных и возвращение депортированных;

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

6. Выведение российских войск и прекращение боевых действий;

7. Возвращение справедливости: трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;

8. Противодействие экоциду;

9. Гарантии безопасности Украины, чтобы не допустить эскалации;

10. Фиксация окончания войны.

Напомним, ранее в Турции заявили о результатах работы "зерновых коридоров" из Украины. По данным турецкой стороны, выступившей гарантом "зернового соглашения", из Украины "зерновым коридором" в период с начала августа прошлого года по 5 января 2023 года прошли 626 судов. Как отметил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Кирищчи, всего экспортировали около 17 млн. тонн агропродукции.

Также сообщалось, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец проведет встречу с Москальковой в Турции. По итогам встречи, в которой примет участие турецкая сторона, Украина ожидает конкретных результатов по освобождению гражданских и военных пленных, а также определению "дорожной карты" обмена раненых военнослужащих.