'Газа непригодна для жизни': Рубио призвал страны, обеспокоенные судьбой палестинцев, переселить их к себе

Новый госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Доминиканскую республику обратился к доминиканцам с неожиданным предложением предоставить убежище палестинцам из сектора Газа. Он отметил, что население сектора Газа следует переселить в более благоустроенные места.

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Как сообщает израильский вещатель, господин Рубио сделал указанное предложение через журналистов Центральной Америки. Он отметил, что Газа непригодна для проживания.

Регион непригоден для жизни "не только из-за руин", но и из-за большого количества взрывчатки и мощного оружия, оставшегося в Газе от террористов ХАМАС, считает госсекретарь США.

"Нам нужно разобраться со сложной ситуацией в секторе Газа. Но население все еще там, и нам нужно найти для него подходящее место. Их местность непригодна для проживания, поэтому возвращение людей невозможно. Людям придется жить в другом месте. Пора тем странам, которые выразили обеспокоенность судьбой палестинского народа, проявить инициативу и действовать", – призвал господин Рубио.

Не называя непосредственно Доминикану, но среди других намекая на нее, госсекретарь США упрекнул власти разных стран в том, что они "выражают обеспокоенность судьбой жителей сектора, но реального участия в их спасении принять не готовы".

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни и президент США Дональд Трамп, и представители его администрации делают заявления о том, что население сектора Газа необходимо переместить в другие страны. Причем называются разные – от соседних с Израилем до отдаленных африканских. Пока ни одна из них официально не выразила согласие на такое предложение.

Так или иначе, но министр обороны Израиля Исраэль Кац уже поручил армии разработать план, который позволит жителям сектора Газа уехать в другие страны, готовые их принять. Он подчеркнул, что палестинцы должны получить свободу передвижения и право на миграцию, как и любые другие народы.

В свою очередь спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал предложение Трампа о том, чтобы Америка взяла под контроль сектор Газа. По его словам, республиканцы Палаты представителей поддержат эту идею.

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