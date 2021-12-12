Десятки мигрантов пытались прорваться из Беларуси в Польшу, пострадал пограничник
Нелегальные мигранты продолжают пытаться пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Во время одной из таких попыток утром 12 декабря они ранили сотрудника польской пограничной службы.
Об инциденте говорится в сообщении ведомства в Twitter. Там в очередной раз подчеркнули, что беларусские силовики продолжают помогать иностранцам.
Отмечается, что накануне, 11 декабря, польскую границу пытались пересечь 52 человека. Пограничники Польши помешали этим попыткам беженцев.
Уже утром воскресенья, добавляют в ведомстве, группа из 55 агрессивных людей форсировала границу на участке в гмине Черемха.
Прорываясь через пограничный забор, мигранты "вооружились" камнями, которые бросали в пограничников.
В итоге один из них получил ранение в лицо. Пограничнику оказали доврачебную помощь на месте происшествия.
Отметим: мигранты, покинувшие территорию беларусско-польской границы, оставили после себя множество предметов, создав свалку. Бывший лагерь, где так называемые беженцы из Ирака и Африки жили вместе с женами и детьми, выглядит как заброшенные дебри со сломанными палатками, порванными сумками, одеждой, остатками еды.
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Чехии одобрило мандат на отправку войск для помощи Польше в охране границы с Беларусью, где собрались нелегальные мигранты. Согласно плану, солдаты могут находиться там до полугода.