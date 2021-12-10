Палатки, одеяла, сумки: мигранты, которые пытались прорваться из Беларуси в Польшу, оставили кучи мусора. Фото

Мигранты, которые покинули территорию белорусско-польской границы, оставили после себя множество предметов, создав таким образом мусорную свалку. Бывший лагерь, где так называемые беженцы из Ирака и Африки жили вместе с женами и детьми, выглядит как заброшенная трущоба со сломанными палатками, порванными сумками, одеждой, остатками еды.

Как сообщило издание PAP, белорусская сторона не проводит очистительные работы. Бывший лагерь припорошило первым снегом, что более-менее скрашивает убогий вид.

В нескольких местах металлическое ограждение, которое разделяет территории двух стран, превращена буквально в "гармошку". Это последствия регулярных атак мигрантов, которые пытались незаконно прорваться на территорию Евросоюза, используя для этого бревна.

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Несмотря на то, что территория Подлясья покинута замерзшими и отчаявшимися после тщетного двухмесячного ожидания пришельцами из стран Ближнего Востока, пограничники Польши по-прежнему контролируют рубеж в усиленном режиме. Руководство страны не может исключить вероятность, что оставшиеся мигранты попытаются прорвать ослабленную линию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: