Демократы могут досрочно выдвинуть Байдена кандидатом в президенты: в Bloomberg объяснили, в чем причина

Демократическая партия США может досрочно выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты. Таким образом демократы хотят положить конец внутрипартийным разговорам о замене Байдена после неудачных дебатов.

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Партия может официально выдвинуть кандидатуру почти на месяц раньше запланированного. Об этом сообщает Bloomberg.

Потенциальной датой выдвижения Байдена называют 21 июля. В этот день комитет по проверке полномочий съезда Демократической партии соберется в виртуальном формате. Демократы уже планировали выдвинуть Байдена до своего съезда в августе, чтобы обеспечить его появление в избирательном бюллетене в Огайо, где крайний срок для выдвижения кандидатов был 7 августа.

При этом демократы опровергли, что раннее выдвижение кандидатуры якобы связано с последствиями выступления Байдена на дебатах. Директор по связям с общественностью Национального комитета Демократической партии Розмари Беглин заявил, что политическая сила уже несколько недель заявляла, что Национальный комитет Демократической партии проведет виртуальную встречу в преддверии очного съезда в связи с недобросовестными попытками Республиканской партии не допустить Джо Байдена к участию в голосовании на всеобщих выборах.

Фактическое выдвижение Байдена до съезда гарантирует, что он будет в избирательных бюллетенях штата Огайо. Это позволяет партии еще больше сплотиться вокруг своего кандидата, даже когда инсайдеры призывают его отойти в сторону ради нового кандидата после его выступления на дебатах 27 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня в Атланте (США) состоялись дебаты Байденп и Трампа, на которых кандидаты обменялись обвинениями, высказались о состоянии экономики, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

Выступление Байдена с "преткновениями, повторяющимися репликами, кашлем, неверными высказываниями" вызвало опасения относительно его "физической подготовки и остроты зрения" и вызвало панику среди демократов, написали СМИ. В Демократической партии возобновилась дискуссия о том, должен ли 81-летний президент снова быть кандидатом.

Трамп в свою очередь прибег ко лжи на дебатах. Байден, комментируя свое выступление, отметил, что ему было "трудно дебатировать с лжецом". Впоследствии он признал свой провал, однако выразил уверенность, что все же сможет победить на выборах.

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