Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов до пятницы – Axios

Все больше членов Демократической партии в США хотят, чтобы нынешний президент Штатов Джо Байден отказался от участия в президентских выборах. Вопрос о замене Байдена как кандидата от демократов поднялся после его неудачного выступления во время первого тура дебатов с Дональдом Трампом.

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Об этом пишет издание Axios. По информации журналистов, демократы хотят, чтобы все, от бывшего президента США Барака Обамы до лидеров Конгресса, "умоляли" Байдена сняться с президентской гонки до пятницы, 12 июля.

СМИ пишет, что в то время как Байден при поддержке первой леди Джилл Байден и его осужденного сына Хантера, заявляет, что ничто, кроме "божьего промысла", не убедит его прекратить свою предвыборную кампанию, у демократов другие планы.

"Но за пределами защитного пузыря Байдена быстро растущее число демократов молятся и планируют более земное вмешательство. Они хотят, чтобы все, от Обамы до лидеров Конгресса, умоляли Байдена уйти до пятницы", – говорится в статье.

Однако глава Белого дома публично и в частном порядке утверждает, что сдаваться не собирается.

Во время субботнего разговора с сопредседателями своей национальной кампании он пообещал проводить больше времени, общаясь напрямую с избирателями, будь то в мэриях или на пресс-конференциях.

Ранее сообщилось, что выступление Байдена на первых дебатах против Дональда Трампа на прошлой неделе вызвало волну беспокойства в Демократической партии. В политсиле начали размышлять о замене кандидата на предстоящих выборах. Над идеей выдвинуть другого кандидата стали думать даже приближенные к Байдену демократы.

Редакционная коллегия одной из старейших американских газет The New York Times также обратилась к Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки. Журналисты заявили, что от этого зависит будущее американской демократии.

Сам глава Штатов признал, что неудачно выступил на дебатах и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

В интервью АВС News Байден заявил, что не верит в том, что уступает Трампу согласно опросам, а вариант с выходом из предвыборной гонки рассматривает только в случае, если "Господь Всемогущий придет и скажет это сделать"

Как сообщал OBOZ.UA, издание Axios сообщало, что Байден может выйти из президентской гонки только при одном условии – если такой совет ему даст его ближайшее окружение. Редакционные статьи и мнения экспертов не повлияют на решение политика.

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