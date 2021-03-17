В ВОЗ анонсировали вакцины нового поколения от COVID-19
До 2022 года в мире могут появиться улучшенные вакцины от коронавируса – которые не будут требовать уколов и сверхнизких температур для хранения.
Ожидается, что завершат клинические исследования и нормативную проверку шесть-восемь новых вакцин против COVID-19 уже до конца текущего года. Об этом заявила ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает Bloomberg.
Эксперт отметила, что на данном этапе в ВОЗ одобрены 10 вакцин от коронавируса.
"Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин", – сказала Сваминатан.
В частности, ученые проводят исследования экспериментальных препаратов, которые будут применяться преорально или назально при помощи спрея или пластыря на кожу.
В ВОЗ добавили, что такие препараты будут лучше подходить определенным группам, к примеру, беременным.
Всего на сегодня идет изучение на людях более 80 вакцин-кандидатов, хотя некоторые из них находятся на ранних стадиях клинических исследований.
При этом компании, чьи вакцины уже используются в мире, приступили к исследованию обновленных версий препаратов, которые, как ожидаются, будут эффективны против новых штаммов вируса.
Карта распространения COVID-19 в мире:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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В AstraZeneca отреагировали на опасения стран ЕС относительно препарата. В компании подчеркнули, что их вакцина безопасная, а доказательств повышенного риска возникновения тромбов нет.