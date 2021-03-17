В ВОЗ анонсировали вакцины нового поколения от COVID-19

До 2022 года в мире могут появиться улучшенные вакцины от коронавируса – которые не будут требовать уколов и сверхнизких температур для хранения.

Ожидается, что завершат клинические исследования и нормативную проверку шесть-восемь новых вакцин против COVID-19 уже до конца текущего года. Об этом заявила ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает Bloomberg.

Эксперт отметила, что на данном этапе в ВОЗ одобрены 10 вакцин от коронавируса.

"Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин", – сказала Сваминатан.

В частности, ученые проводят исследования экспериментальных препаратов, которые будут применяться преорально или назально при помощи спрея или пластыря на кожу.

В ВОЗ добавили, что такие препараты будут лучше подходить определенным группам, к примеру, беременным.

Всего на сегодня идет изучение на людях более 80 вакцин-кандидатов, хотя некоторые из них находятся на ранних стадиях клинических исследований.

При этом компании, чьи вакцины уже используются в мире, приступили к исследованию обновленных версий препаратов, которые, как ожидаются, будут эффективны против новых штаммов вируса.

Карта распространения COVID-19 в мире:

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