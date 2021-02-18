В США забили тревогу из-за усиления опасного синдрома у детей с COVID-19
В США стали чаще фиксировать мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у заболевших COVID-19 детей, а также количество таких инфицированных, которые переносят болезнь тяжело.
Врачи заявили, что среди детей с MIS-C более высокий процент тяжелобольных, чем среди заболевших коронавирусом несовершеннолетних без этого синдрома. Об этом сообщило издание The New York Times.
Обычно MIS-C возникает через несколько недель после заражения. Медики указали, что он все еще встречается редко, но в последнее время число таких диагнозов резко выросло.
MIS-C является опасным и даже привести к летальному исходу. Так, от этого синдрома умер пятнадцатилетний Брейден Уилсон.
Как сообщили журналисты, мальчик очень строго придерживался карантина и покидал свой дом в Сими-Вэлли (штат Калифорния) только по серьезной причине: к примеру, для осмотра у ортодонта или визита к бабушке и дедушке. Тем не менее, Уилсон заразился коронавирусом.
В детской больнице Лос-Анджелеса подростка поместили на ИВЛ и аппарат искусственного кровообращения. Остановить отказ органов врачи не смогли, и 5 января родственникам официально заявили, что мозг мальчика больше не работает.
Согласно данных Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США зафиксировано 30 смертельных случаев MIS-C. Статистика заболевания увеличивается со середины октября.
Симптомы MIS-C могут включать жар, сыпь, покраснение глаз или желудочно-кишечные проблемы. Они могут прогрессировать до сердечной дисфункции, включая кардиогенный шок, при котором сердце не может перекачивать достаточно крови. У некоторых пациентов развивается кардиомиопатия, когда сердечная мышца становится жесткой или же нарушается ритм.
Напомним, ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона сообщили, что MIS-C у детей отличается от болезни Кавасаки.
Карта распространения COVID-19 в мире:
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