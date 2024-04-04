'Что делать в воюющей стране?' Соучредитель 'Квартала' Шефир переехал в Германию и рассказал, как любит русскую культуру.

Бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Борис Шефир заявил, что "было бы прекрасно", если бы Россия и Украина "подружились". Сейчас один из соучредителей студии "Квартал 95" живет в Германии, говорит, что пока в Украине идет война, он точно не вернется, потому что здесь "нечего делать". Однако он считает, что Украина и РФ в будущем будут иметь хорошие отношения, как "когда-то были".

"Путин – не вечный, он сдохнет – и придут нормальные люди. Ну, мы же всю жизнь жили вместе. Ну, я, по крайней мере. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе. И мы прекрасно уживались", – рассказал Борис Шефир в интервью для "Радио Свобода".

Борис – старший из братьев Шефиров, которые вместе с Зеленским когда-то сделали "Квартал 95" (он утверждает, что отошел от "кварталовских" дел, потому что то, что сейчас там говорят "какое-то не такое"). Напомним, что младший брат Сергей, до последнего времени работавший в Офисе президента, был уволен с должности помощника и советника главы государства. Однако Сергей остался в команде Зеленского. А вот Борис говорит, что "два года не звонил президенту".

Более того, Борис Шефир, когда-то помогавший президенту с предвыборной программой, теперь считает, что Зеленский с "другими людьми работает и делает немного не то, что нужно". "Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость. Будь я рядом с Зеленским, я сказал бы: "Давай это дело сворачивать и давай дружить". Но (сейчас в Украине) совсем другие установки", – рассказал Борис.

"Я не считаю, что культура делится на национальности. Это мое мировоззрение. А то, что произошло у нас – начали отвергать русскую культуру – неправильно. Мы улицы именем Бетховена называем, а у нас была война с Германией. У нас война с Путиным, а не с Россией. То, что там народ сошел с ума, так это такое дело. И истории давайте не касаться. Историю каждый поворачивает в свою сторону", – объяснил свою позицию старший Шефир.

В свою очередь Сергей Шефир говорит, что "категорически не согласен" с братом. По его словам, эта война стала для Сергея "поворотным моментом": "Россия – страна-агрессор и террорист, развязавшая войну против нашей страны. Россия и персонально Путин должны понести ответственность за преступления, совершенные против украинцев. Украине нужен мир"

"Я стал еще больше уважать украинский язык, а также нашу культуру и историю, и наш исторический выбор, куда нам идти. Идти только в Европейский союз и НАТО. Никаких других альтернатив нет", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский уволил своего первого помощника Шефира и еще нескольких советников – Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова и Олега Устенко. В 2020 году на прессконференции Зеленский называл Шефира "человеком, которому доверяет".

В сентябре 2021 года на Шефира покушались, когда он ехал в автомобиле от дома до работы, тогда ранение получил его водитель.

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