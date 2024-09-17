Число жертв циклона 'Борис' в Европе возросло: в Польше затопило еще один город, масштаб бедствия показали на спутниковых фото

В Европе продолжает бушевать циклон "Борис". От непогоды пострадали Австрия, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Чехия. В результате сильнейших за последние десятилетия наводнений в Центральной Европе погибли уже по меньшей мере 17 человек.

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Об этом сообщило CNN. В Польше затопило еще один город – Левин-Бжеский Опольского воеводства, а в столице Словакии Братиславе наводнение на Дунае вероятно достигло пика – уровень воды достиг 9,6 метра.

В Польше погибли по меньшей мере четыре человека. Премьер-министр Дональд Туск 16 сентября объявил о выделении 260 миллионов долларов (1 миллиард злотых) на чрезвычайную помощь наиболее пострадавшим регионам страны. Также он отметил, что страна намерена обратиться к Европейскому Союзу с просьбой об экстренной финансовой помощи.

Пациентов больницы в городе Ниса, в частности, беременных женщин, пришлось эвакуировать после того, как губернатор города заявил, что учреждение больше не может функционировать должным образом.

Город Клодзко почти полностью погрузился под воду, а один из мостов стал полностью недоступным.

Власти города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали жителей эвакуироваться из-за затопления улиц, а во Вроцлаве в Нижней Силезии поднимают набережную, чтобы защитить районы от возможного затопления. Для этого использовали 40 тысяч мешков с песком.

В Чехии погибли по меньшей мере три человека. Также тысячи жителей остались без горячей воды и электричества после того, как власти закрыли теплоэлектростанции.

В городе Острава, расположенном в 15 километрах (9 миль) от польской границы, теплоэлектростанция Veolia была вынуждена полностью остановиться из-за наводнения, в результате чего 280 000 жителей города остались без горячей воды. Власти также озабочены ситуацией в чешском городе Литовле, где 80% домов затоплены.

В горном городке Есеник, где привыкли приветствовать посетителей спа-курортов, местные жители пытаются справиться с грязными паводковыми водами.

В Румынии за последние несколько дней погибли семь человек.

В Австрии 15 сентября погиб пожарный, а 16 сентября аварийные службы обнаружили мертвыми двух мужчин в возрасте 70 и 80 лет. Они утонули в своих домах в Нижней Австрии. Регин продолжает находиться в сложном положении.

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан пытается развеять беспокойство жителей столицы Будапешта. В видеообращении, снятом на западных берегах Дуная, Орбан сказал, что венгерские эксперты по управлению водными ресурсами "уверены", что уровень воды не превысит предыдущих рекордов.

В Словакии метеорологи считают, что уровень воды уже стабилизировался и будет спадать, поскольку такая тенденция уже наблюдается выше по течению в Австрии. В Братиславе 16 сентября были подтоплены некоторые прибрежные участки. "Поплыло", в частности, и здание министерства спорта.

Фото, сделанные спутником Sentinel-1A, показывают затопленные территории вдоль польско-чешской границы. На снимках видны масштабы крушения.

Как сообщал OBOZ.UA, непогода в Европе бушует уже несколько дней. С воскресенья, 15 сентября, эвакуированы тысячи человек, обесточены сотни тысяч домохозяйств, попадали деревья, разрушены линии электропередач, произошли значительные перебои в железнодорожном движении.

Украина предложила Польше и Чехии помощь в борьбе с наводнениями. Власти страны выразили готовность немедленно отправить сотни спасателей, оснащенных специальным оборудованием.

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