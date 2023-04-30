Четыре ключевых страны опасаются поддерживать США в конфронтации с РФ и Китаем – The Washington Post

Четыре развивающиеся страны стремятся избежать усиливающегося противостояния между Соединенными Штатами, Россией и Китаем, что ставит под угрозу глобальную повестку дня американского лидера Джо Байдена. Речь идет об Индии, Бразилии, Пакистане и Египте.

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Об этом свидетельствуют засекреченные документы американской разведки, просочившиеся в сеть, пишет The Washington Post. Отмечается, что указанные страны пытаются сохранить лояльность в эпоху, когда Америка больше не является бесспорной сверхдержавой в мире.

Научный сотрудник Фонда Карнеги Матиас Спектор высказал мнение, что развивающиеся страны перестраиваются в тот момент, когда США сталкиваются с новой мощной конкуренцией, поскольку Китай демонстрирует новое экономическое и военное влияние, а Россия, хотя и ослабленная войной в Украине, демонстрирует способность отражать давление Запада.

"Неясно, кто окажется в выигрышной позиции через 10 лет, поэтому им необходимо диверсифицировать свои риски", – сказал Спектор.

Как отметили в материале, это очевидно в Пакистане, который получил миллиарды долларов в виде помощи США в области экономики и безопасности после 11 сентября, но теперь сильно зависит от китайских инвестиций и кредитов. Когда Генеральная Ассамблея ООН проголосовала 23 февраля за украинскую "формулу мира", призванную остановить полномасштабное вторжение РФ в Украину, Пакистан был среди 32 стран, которые воздержались.

В другом слитом документе сказано, что Индия также избегала принимать сторону Вашингтона и Москвы во время разговора между индийским советником по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом и его российским коллегой Николаем Патрушевым.

Источники, знакомые с позицией Индии, утверждают, что она не поддерживает войну России, и свое осуждение премьер-министр Нарендра Моди передал российскому диктатору Путину лично, но она давно полагается на поддержку Москвы в ООН и не имеет другого выбора, кроме как поддерживать энергетические и экономические связи с Москвой.

Спектор отметил, что, несмотря на то что администрация Байдена пытается уговорить, а не запугать развивающиеся страны, они, вероятно, сохранят осторожность.

"Эти страны смотрят на США, и США гораздо сильнее их. Когда вы имеете дело с мамонтом, не имеет значения, симпатизирует ли мамонт тому, что вы говорите. Когда он движется, земля все равно трясется", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале 2023 года якобы планировал, что его страна произведет 40 тыс. ракет для России, ведущей войну против Украины. Причастных политик просил держать производство и отгрузку вооружения в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом";

– однако после переговоров с высокопоставленными официальными лицами США Каир приостановил план тайной поставки ракет в Россию и вместо этого решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины.

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