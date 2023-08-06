На Закарпатье пьяный водитель сбил пешеходов и влетел в авто: погибла женщина и двухлетний ребенок, еще три человека травмированы. Фото

В Береговском районе Закарпатья правоохранители задержали водителя, который в состоянии опьянения совершил смертельную аварию. Он сначала сбил пешеходов на обочине, а затем протаранил автомобиль – из-за этого погибла женщина и маленький ребенок.

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Еще три человека получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице, информирует пресс-служба ГУ НП в регионе. Авария произошла 5 августа около 19:40 в селе Великая Копаня (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Следователи уже установили, что водитель Mercedes Benz наехал на 33-летнюю женщину с восьмилетним ребенком, которые двигались по обочине дороги в попутном направлении. После этого он допустил столкновение с Volkswagen Golf, стоявшим на обочине справа. В нем находилась молодая семья – 21-летний водитель, его 20-летняя жена и их двухлетний сын.

С места ДТП госпитализировали всех пятерых пострадавших. Однако для двух из них травмы оказались летальными: уже в больнице скончалась 33-летняя женщина-пешеход, также остановились сердце маленького мальчика, находившегося в машине.

По состоянию на 6 августа девочку-пешехода и водителя Volkswagen Golf спасали медики в реанимационном отделении. Женщину, потерявшую в аварии сына, поместили на лечение в травматологию.

Полицейские провели все первоочередные следственные действия и тщательно зафиксировали следы и вещественные доказательства на месте ДТП. У 24-летнего водителя Mercedes Benz взяли показания и проверили на "Драгере". Выяснилось, что мужчина находился за рулем транспортного средства под действием алкоголя (0,83 промилле) и наркотиков.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. По факту аварии возбуждено производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ими в состоянии опьянения, что привело к гибели нескольких человек.

"Задержанному водителю грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 7-10 лет. По делу продолжается досудебное расследование и будет проведен ряд необходимых для установления объективных обстоятельств экспертных исследований", – отметили в полиции Закарпатья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сквире Киевской области 15-летний подросток на скутере Yamaha сбил семилетнего велосипедиста. В результате ДТП оба ребенка получили травмы и были госпитализированы.

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