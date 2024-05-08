"Будет находиться в изоляции и страхе за свою жизнь": политический эксперт Кошель дал прогноз относительно следующей каденции Путина во главе РФ

Кремлевский диктатор Владимир Путин проведет свою новую каденцию на посту "президента" в изоляции, поскольку он мало кому доверяет. Вероятно, он будет бояться за свою жизнь, понимая опасность со стороны ближайшего окружения.

Таким "прогнозом" поделился политический эксперт, доктор исторических наук Алексей Кошель в комментарии OBOZ.UA. Анализируя внутриполитические события в РФ, он сделал вывод, что Путин находится в изоляции.

"То есть создается впечатление, что он доверяет только себе и, возможно, буквально двум-трем людям из ближайшего окружения, представляющих группу ФСБ", – объяснил эксперт. По его словам, можно заметить "тотальное недоверие ко всем".

Второй вывод – это то, что "имеет место недоверие к Путину из более широкого окружения, со стороны олигархата".

Это можно объяснить тем, что 23–24 июня прошлого года лидер государства-агрессора договорился с главарем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным о том, что остановка "восстания" ЧВК гарантирует Пригожину и жизнь, и сохранение бизнеса на африканском континенте. Однако "внезапно" руководитель ЧВК был ликвидирован. 23 августа он погиб в авиакатастрофе.

По мнению Кошеля, нарушение таких договоренностей "вызывает достаточно серьезную настороженность со стороны широкого окружения, потому что каждый из широкого окружения понимает, что он может быть следующим". Диктатор не держит слово, поэтому будет находиться в изоляции.

"И все больше будет иметь место страх за свою жизнь и понимание опасности со стороны ближайшего окружения. Я думаю, это достаточно хороший вывод для нас", – подытожил политический эксперт.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 мая в Москве провели так называемую инаугурацию Владимира Путина. Журналисты издания Рolitico метко назвали это событие "днем сурка", ведь "новый президент" России принес присягу уже в пятый раз.

– В своей речи перед россиянами военный преступник в который раз заговорил о "СВО" и "исторических землях" РФ, которые "возвратились на родину".

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