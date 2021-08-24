Будет ли Талибан совершать теракты: эксперт указал на важный нюанс

Террористическое движение Талибан в целом не заинтересовано в совершении терактов на территории соседних государств. Впрочем, опасность представляет его радикальное крыло.

В частности, таджикская "Ансар-Алла". Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"У талибов нет никаких амбиций за пределами Афганистана, им безразлично, что происходит вокруг. У них нет цели запугать другие страны или свергнуть их светские правительства", – отметил он.

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При этом эксперт добавил, что потенциальную опасность может представлять только радикальное крыло Талибана. "Вместе с талибами, кроме самого Талибана, в этой войне воевали и несколько группировок. Например, таджикская "Ансар-Алла" (جماعة انصار الله) или группа "Хакани" (شبكة حقاني) которые являются радикальными".

"Они могут проникать в соседние страны, потому что у них есть и опыт совершения терактов за пределами Афганистана, и амбиции за пределами этой страны. Даже открыты филиалы в других странах", – сообщил Куса.

В этом контексте он отметил, что наибольшую угрозу "Ансар-Алла" представляет именно для Таджикистана. "Эту группу когда-то разгромили в Таджикистане и заставили бежать в Афганистан. Они по сути воевали вместе с Талибаном и сейчас контролируют границу с Таждикистаном. Для этой страны есть риск, но не от Талибана, а от их союзников и партнеров", – пояснил эксперт.

Он также предположил, что победа Талибана в Афганистане может вдохновить исламские экстремистские организации в странах Центральной Азии и Ближнего Востока на более активные действия. При этом "сам талибский Афганистан вряд ли будет поддерживать все эти движения", – заметил Куса. Таким образом, "риск распространения экстремизма есть, но он опосредованный", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Евросоюзе заявили, что готовы сотрудничать с Талибаном только при условии, что в стране будут уважать базовые демократические нормы.