Британия заявила об окончании эвакуации из Афганистана: вывезены более 15 тысяч людей

Великобритания завершила эвакуацию людей из захваченного талибами Афганистана. Из аэропорта в Кабуле в воскресенье, 29 августа, вылетел последний самолет с британскими военными на борту.

Об этом сообщили на странице Министерства обороны Великобритании в Twitter. В пресс-службе поблагодарили всех, кто в сложных условиях и под значительным давлением помогал спасать наиболее уязвимых местных жителей.

Премьер-министр страны Борис Джонсон в своем Twitter-аккаунте сообщил, что всего Великобритания вывезла из Афганистана больше 15 тысяч человек за две недели. Их переправили в безопасные места.

Посол Британии в Афганистане покинул страну на одном из последних самолетов. До этого выехали все остальные гражданские, дипломаты и военнослужащие.

"Это завершение миссии, доселе невиданной в нашей жизни", – сказал Джонсон в своем видеообращении.

При этом премьер-министр сказал, что британское присутствие в данном регионе сохранится. Он также пообещал удвоить финансирование гуманитарных программ.

"Мы вместе с другими нашими союзниками в США, в Европе и в мире будем контактировать с "Талибаном", принимая во внимание не их слова, а их действия... мы используем любые рычаги – политические, экономические, дипломатические – для того, чтобы оказывать помощь народу Афганистана и защищать нашу собственную страну от какого-либо ущерба", – отметил Джонсон.

По его словам, для того, чтобы мир признал новый режим в Кабуле, талибы должны дать возможность безопасно покинуть страну всем, кто этого хочет, уважать права женщин и не дать превратить Афганистан в "инкубатор мирового терроризма".

