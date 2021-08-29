Макрон предрек ЕС новый кризис из-за афганских мигрантов и позвал США на помощь

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский Союз может столкнуться с миграционным кризисом после того, как в страны Европы прибыли тысячи беженцев из Афганистана. По его мнению, США должны принять участие в предотвращении такой проблемы.

Об этом Макрон рассказал французскому изданию Le Journal du Dimanche. Он объяснил, что нынешняя миграция может привести к тому, что афганцы, которые покинули свою страну намного раньше – несколько месяцев или лет назад, начнут разъезжаться по Европе в поисках "государства, которое предложит им лучший прием".

"Мы должны еще раз скоординировать действия европейцев, чтобы избежать дисфункций...Мы должны относиться к этому вопросу без лицемерия", – сказал президент.

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Самым важным сейчас, по мнению французского лидера, является увеличение финансирования для защиты мигрантов и обеспечения их хорошими условиями. Для этого необходимо сотрудничать с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

"Это наш долг, и это единственный способ предотвратить движение населения, которое в противном случае будет неизбежным", – добавил Макрон.

Он также прокомментировал "войну цифр", в ходе которой в США заявляли, что они эвакуировали больше 100 тысяч афганцев за две недели. Макрон подчеркнул, что большинство спасенных от режима талибов граждан Афганистана не попадут в США, а останутся в соседних Иране, Пакистане и Таджикистане, а также в ЕС.

"Давайте будем честными, не все эти афганцы обязательно поедут в Соединенные Штаты...Они (США – Ред.) не первые, кто испытывает на себе миграционное давление, но они не лишены связи с решением, которое его вызвало", – отметил президент Франции.

Макрон резюмировал, что вопрос помощи беженцам и разрешения миграционного кризиса должен стать многосторонним и Штаты должны сыграть в этом свою роль.

Напомним, что Франция 27 августа прекратила операцию "Апаган" по эвакуации граждан из Кабула в Париж. Тогда Макрон указал на угрозу от террористов "Исламского государства"

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена отзовет из Афганистана своих дипломатов, а американцев призвали покинуть аэропорт Кабула из-за высокого уровня опасности.