Британия впервые за восемь лет проведет испытания ядерной ракеты с подлодки: что известно

Великобритания 4 февраля проведет испытания по запуску ядерной ракеты с подводной лодки. Они станут первыми за последние восемь лет.

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Испытания плановые, однако проходят они на фоне обострения ситуации в Красном море. Подробности сообщает The Telegraph.

В Великобритании на 4 февраля запланировали испытания по запуску ядерной ракеты с подводной лодки HMS Vanguard. Эта субмарина весом в 16 тысяч тонн возвращается в Атлантический океан.

В ходе испытания ракету с фиктивной ядерной боеголовкой с радиусом действия 5900 км запустят с точки в 90 км от восточного побережья Флориды.

Эти испытания будут первыми за последние восемь лет. Предыдущий запуск ядерной ракеты в 2016 году завершился отклонением ракеты Trident II D5 от заданного курса.

Британские СМИ сообщают, что после проведения испытания подлодка, с которой будет осуществляться запуск, вернется во флот ядерного сдерживания Британии после семилетнего ремонта в Плимуте.

"Несмотря на то, что такие испытания планируются заранее и не являются прямым ответом на геополитическую ситуацию, они проходят на фоне обострения кризиса в Красном море. Ранее на этой неделе Грант Шеппс, министр обороны, встретился со своими коллегами по обороне и национальной безопасности США, чтобы обсудить события в регионе и способы борьбы с общими угрозами", – пишет The Telegraph.

Также издание отмечает, что, начиная с ноября, в Красном море зафиксировано более 30 атак на корабли многонациональной морской оперативной группы, находящейся там в рамках операции Prosperity Guardian под руководством Британии и США. Эта операция была предпринята для защиты международного судоходства в Красном море от атак боевиков-хуситов из Йемена.

"Мы работали в тесном взаимодействии с нашими союзниками США, чтобы провести операцию Prosperity Guardian, а также нанести пропорциональные и целенаправленные удары по хуситам. Как две страны, отстаивающие свободу передвижения, мы не отступим перед лицом этих нападений и без колебаний предпримем дальнейшие меры, если это будет необходимо", – объяснял ранее министр оборонного ведомства Британии.

Напомним, ранее в The Telegraph сообщили, что США разместят ядерное оружие в Великобритании. На такой шаг в Вашингтоне собираются пойти впервые за последние 15 лет из-за угрозы со стороны России.

Также сообщалось, что в Британии испытали лазерное оружие для ПВО. Оно может стать альтернативой привычным дорогостоящим ракетам, стоимость одного выстрела составит всего около 10 фунтов стерлингов. А использование лазера в течение 10 секунд (это достаточно для уничтожения цели) требует столько же электроэнергии, сколько тратит на час работы обычный бытовой обогреватель. А использование лазера в течение 10 секунд (этого достаточно для уничтожения цели) требует столько же электроэнергии, сколько тратит на час работы обычный бытовой обогреватель.

При этом точность нового оружия эквивалентна попаданию в монету с расстояния в километр.