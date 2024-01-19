В Британии испытали лазерное оружие для ПВО: способно попасть в монету. Фото

В Британии заявили об успешном проведении испытания лазерного оружия DragonFire для противовоздушной обороны. Оно поражает цели со скоростью света и имеет чрезвычайную точность: эквивалентна попаданию в монету на расстоянии километра.

Видео дня

Кроме того, в отличие от дорогостоящих ракет для систем ПВО, стоимость одного выстрела из этого оружия составляет около 10 фунтов стерлингов. Подробности раскрыты на сайте британского правительства.

Первые испытания системы лазерного энергетического оружия DragonFire проводились на полигоне британского министерства обороны, расположенном на Гебридских островах близ Шотландии. В рамках испытания DragonFire уничтожала воздушные цели, также система подтвердила способность поражать цели на море.

Радиус действия новой системы не разглашается. Однако в британском правительстве отметили, что оно относится к оружию прямой видимости, то есть способно уничтожать любую видимую цель.

"Лазерное энергетическое оружие может поражать цели со скоростью света и использовать интенсивный луч света, чтобы прорезать цель, что приводит к повреждению конструкции или более впечатляющим результатам, если наведение осуществляется на боеголовку", – говорится в сообщении.

Выжигание цели лазером в течение десяти секунд требует столько же электроэнергии, сколько расходуется при использовании обычного обогревателя в течение часа.

"Таким образом, у системы есть потенциал быть долгосрочной недорогой альтернативой определенным задачам, которые сейчас выполняют ракеты. Стоимость эксплуатации лазера обычно составляет менее 10 фунтов стерлингов за выстрел", – отметили в британском правительстве.

И британская армия, и Королевский флот уже рассматривают возможности использования системы в противовоздушной обороне в скором будущем. Британцы уверены, что их разработка совершит революцию в ведении боевых действий.

"Этот тип передового оружия имеет потенциал революционизировать боевое пространство, уменьшив зависимость от дорогостоящих боеприпасов, а также снизив риск сопутствующего ущерба. Инвестиции с отраслевыми партнерами в передовые технологии, такие как DragonFire, имеют решающее значение в мире, где много противостояний, они помогают нам поддерживать преимущество в битвах и защищать нацию", – заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Над разработкой DragonFire работает Лаборатория оборонной науки и технологий (Dstl) от имени Министерства обороны Великобритании в сотрудничестве с партнерами компаниями MBDA, Leonardo и QinetiQ. В создание нового оружия министерства обороны и промышленности страны инвестировали около 100 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее создание оружия, которое будет сбивать ракеты и дроны лазером, анонсировала компания – разработчик HIMARS.

Напомним, пока британцы проводят испытания своего новейшего лазерного оружия, в России все без изменений. В декабре в ходе коллегии минобороны России российский президент Владимир Путин размечтался о "перспективных видах вооружений". Ими в мечтах диктатора должны стать боевые лазеры и работы с искусственным интеллектом.