В Британии депутаты заявили, что их армия не выдержит большую войну

Депутаты парламента Великобритании заявили, что британские военные не готовы к ведению полномасштабной войны. Армия плохо подготовлена, есть проблема дефицита запасов и кризис с набором персонала.

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Все эти проблемы должно решить правительство страны, говорится в новом отчете Комитета по обороне Палаты общин, пишет издание Independent. В документе отметили, что кризис с набором и содержанием личного состава обостряет "постоянное давление" на военных, в результате чего больше людей покидают ВС Британии, чем вступают в них.

Группа политиков предостерегла, что усилия Министерства обороны (МО), направленные на решение этой проблемы, "не предпринимаются в необходимом темпе".

Расследование комитета показало, что "сокращение" вооруженных сил с 2010 года подорвало боеспособность Великобритании и они исчерпают свои возможности "после первых нескольких месяцев участия" в войне "равно-равном". Кроме того, политики выразили недовольство тем фактом, что в ВС Британии не уделяется достаточно внимания подготовке к длительной полномасштабной войне.

В то же время представитель Министерства обороны заявил, что Вооруженные силы всегда готовы защищать Великобританию. Кроме того, они продолжают выполнять все оперативные обязательства, включая участие в каждой миссии НАТО, поддерживать Украину и противодействовать атакам хуситов на суда в Красном море.

"Мы четко отдаем себе отчет, что увеличение набора и улучшение содержания личного состава во всех видах вооруженных сил является нашим первоочередным приоритетом", – заверил представитель ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA:

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