Самый большой коллапс за 20 лет: Босния и Герцеговина, Черногория и частично другие страны остались без света

Вся Босния и Герцеговина, а также частично Черногория, Хорватия и Албания в пятницу, 21 июня, остались без света. Подобной масштабной неисправности в этих странах еще никогда не было.

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Как передает Avaz, отключение электроэнергии произошло в 12:25 (по местному времени). Журналисты пишут, что "рухнула вся энергосистема", обмена энергией через сеть не было, поэтому гидроэлектростанции и теплоэлектростанции не могли работать.

Исполнительный директор Черногорской системы электропередачи Иван Асанович рассказал Vijesti, что из-за сбоев регионального масштаба произошла потеря напряжения на всей территории Черногории, кроме севера, а также местами в соседних странах – Албании, Боснии и Герцеговине, на значительной части Хорватии. Причину ЧП Асанович (по состоянию на 13:00 по местному времени) не озвучивал.

Хорватский портал Jutarnji List отметил, что в их стране электричество начало медленно возвращаться в дома спустя примерно час после отключения. Полностью регион Далмация должен был получить свет до конца пятницы.

В Dalmacija Danas опубликовали "неофициальную, но достоверную информацию", что временно электроэнергия импортировалась из Греции. В СМИ предполагают, что проблемы начались из Черногории во время ремонтных работ на автомагистрали. Официально это пока не подтверждали.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи столицы Греции Афин ранее разгорелся масштабный лесной пожар. Власти призывали местных жителей эвакуироваться.

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