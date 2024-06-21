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Самый большой коллапс за 20 лет: Босния и Герцеговина, Черногория и частично другие страны остались без света

Дарья Дурова
Мир
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Электроэнергия

Вся Босния и Герцеговина, а также частично Черногория, Хорватия и Албания в пятницу, 21 июня, остались без света. Подобной масштабной неисправности в этих странах еще никогда не было.

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Как передает Avaz, отключение электроэнергии произошло в 12:25 (по местному времени). Журналисты пишут, что "рухнула вся энергосистема", обмена энергией через сеть не было, поэтому гидроэлектростанции и теплоэлектростанции не могли работать.

Исполнительный директор Черногорской системы электропередачи Иван Асанович рассказал Vijesti, что из-за сбоев регионального масштаба произошла потеря напряжения на всей территории Черногории, кроме севера, а также местами в соседних странах – Албании, Боснии и Герцеговине, на значительной части Хорватии. Причину ЧП Асанович (по состоянию на 13:00 по местному времени) не озвучивал.

Хорватский портал Jutarnji List отметил, что в их стране электричество начало медленно возвращаться в дома спустя примерно час после отключения. Полностью регион Далмация должен был получить свет до конца пятницы.

В Dalmacija Danas опубликовали "неофициальную, но достоверную информацию", что временно электроэнергия импортировалась из Греции. В СМИ предполагают, что проблемы начались из Черногории во время ремонтных работ на автомагистрали. Официально это пока не подтверждали. 

Босния и Герцеговина

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи столицы Греции Афин ранее разгорелся масштабный лесной пожар. Власти призывали местных жителей эвакуироваться.

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