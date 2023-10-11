Боррель призвал разграничивать боевиков ХАМАС и народ Палестины

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал проводить очень четкое разделение между террористами ХАМАС и народом и администрацией Палестины и продолжать финансирование программ гуманитарной помощи в регионе. Большинство европейских министров поддержали декларацию по решению нового кризиса на Ближнем Востоке

Об этом Боррель заявил в Омане во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Евросоюза в гибридном формате. По его словам, это означает отсутствие блокады в поставках воды, продовольствия или электричества для гражданского населения в Газе.

"Мы обсуждали, как продолжать наши отношения с Палестинской администрацией. Есть четкий раздел между ХАМАС, народом и Палестинской администрацией. Мы считаем ХАМАС террористической организацией... Но Палестинская администрация - это другое дело, она является нашим партнером. Мы не имеем дело с ХАМАС, но поддерживаем и работаем вместе с Палестинской администрацией. И не все палестинцы являются террористами. Поэтому коллективное наказание всех палестинцев было бы несправедливым и непродуктивным, это было бы против наших интересов, и против интересов мира", – сказал он.

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Он отметил, что большинство европейских министров, "за двумя-тремя исключениями", поддержали декларацию по решению нового кризиса на Ближнем Востоке, которая была согласована во время встречи ЕС с Советом сотрудничества стран Персидского залива.

Этот документ содержит осуждение террористической атаки, как и любых атак против мирного населения, требует освобождения заложников, обеспечения защиты гражданского населения и уважения к международному и гуманитарному праву. Это означает отсутствие блокады в поставках воды, продовольствия или электричества для гражданского населения в Газе. Должны быть открыты гуманитарные коридоры для людей, которые хотели бы покинуть Газу и выехать в Египет.

Боррель подтвердил, что Европейская комиссия и несколько стран-членов предложили осуществить пересмотр помощи, которую ЕС направляет для Палестины, чтобы убедиться, что такое финансирование не имеет связи с террористической деятельностью движения ХАМАС.

"Такой пересмотр не должен быть извинением для задержек в сотрудничестве. Было бы большой ошибкой в этот критический момент остановить нашу поддержку для Палестинской администрации. Это могло бы стать лучшим подарком для ХАМАС, и нанесло бы ущерб нашим интересам и нашему партнерству с арабским миром", – подчеркнул Высокий представитель ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль готовится к многомесячной наземной кампании в секторе Газа. Иерусалим хочет нанести нокаутирующий удар по ХАМАС.

В течение 10 октября в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газы, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что ответ на резню, устроенную боевиками в прошлую субботу, "отзовется для них в течение нескольких поколений".

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