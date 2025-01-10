Болгарский политик озвучил территориальные претензии на Македонию и часть Украины: в МИД отреагировали

Скандальная пресс-конференция нового президента США Дональда Трампа уже дала первые "результаты". Болгарский политик-путинист, лидер пророссийской партии "Възраждане" ("Возрождение") Костадин Костадинов последовал примеру американского лидера и заявил о якобы "претензиях" его государства на часть Одесской области. Он призвал присоединить к Болгарии Южную Бессарабию, из-за чего нарвался на жесткую реакцию МИД Украины.

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Свои претензии к Украине Костадинов изложил в Facebook. На заявления путиниста отреагировало Посольство Украины в Болгарии.

Высказывания пророссийского политика спровоцированы заявлениями избранного президента США Дональда Трампа относительно Канаде и Панамского канала. В своем посту Костадин Костадинов заявил, что считает вполне оправданными эти претензии Трампа на территорию суверенных государств и вместе со своей партией полностью их поддерживает.

Поэтому, по его убеждению, Болгария также имеет полное право претендовать на Македонию и Южную Бессарабию (южная часть Одесской области).

В своем сообщении Костадинов заявил, что якобы именно "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии", поэтому "нет ничего логичнее, чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".

"Украина распадается, и на предстоящем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", – заявил пророссийский политик.

На призывы Костадинова присоединить Южную Бессарабию к Болгарии отреагировало посольство Украины.

Диппредставительство призвало руководство Болгарии осудить высказывания пророссийского политика, "подстрекающего к разрушению норм международного права, искажающего исторические факты и поощряющего к переделу границ в Европе ".

В украинском посольстве подчеркнули, что "высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля".

Как сообщал OBOZ.UA:

Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что Канада должна стать 51-м штатом Соединенных Штатов, Дания должна уступить США Гренландию, а также пригрозила вернуть контроль над Панамским каналом.

Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США и Франции Олег Шамшур подчеркнул, что такие заявления Трампа играют на руку Путину. И после инаугурации новоизбранного президента США 20 января 2025 года Америку и мир в целом может ожидать ряд событий, которые будут способны изменить политический ландшафт планеты.

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