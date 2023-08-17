Болгария присоединится к гарантиям безопасности для Украины: ради противодействия российской агрессии

Еще одно государство приняло решение о присоединении к декларации стран G7 по предоставлению долгосрочных обязательств по безопасности Украине. В правительстве Болгарии заявили, что решили поддержать Киев таким способом для противодействию российское агрессии.

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Об этом говорится в сообщении правительства Болгарии. Решение было принято ъ в среду, 16 августа.

Как отмечается, София оказывает политическую и практическую поддержку Украине, "которая, противодействуя российской агрессии, также вносит непосредственный вклад в защиту свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов".

"В соответствии с этой последовательной политикой Болгария присоединится к совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Таким образом, Болгария стала уже 15-страной, которая присоединилась к гарантиям безопасности для Украины. Ранее о таком же решении объявила Греция.

Напомним, что 13 июля лидеры стран G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе согласовали "Совместное право на поддержку Украины" (Joint Declaration of Support for Ukraine) с гарантиями безопасности для нашего государства.

Согласно документу каждая страна, присоединившаяся к нему, будет работать с Киевом по вопросам обеспечения Украины силами и средствами, способными защитить наше государство, – предоставлять современное вооружение, развивать военно-промышленный комплекс, обучать украинских военных, обмениваться разведанными и помогать в области кибербезопасности.

Как писал OBOZREVATEL, в Госдепе заявили, что гарантии безопасности для Украины будут действовать независимо от того, кто станет следующим президентом США. Долгосрочные соглашения должны пережить любую администрацию.

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