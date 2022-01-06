Блинкен заявил, что США и Европа имеют два пути влияния на Путина

Соединенные Штаты Америки и страны Европейского Союза определили два пути влияния на президента России Владимира Путина в вопросе Украины. Это, в частности, дипломатия и военное сдерживание.

Последнее может быть применено в случае эскалации и агрессивных действий РФ по территории нашей страны. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая 5 января прибыла в Штаты с рабочим визитом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Он сообщил, что США в течение нескольких недель активно взаимодействуют с партнерами из НАТО, G7, ЕС, разрабатывая санкции для противодействия РФ. Госсекретарь США не назвал их публично, однако заверил, что "существует сильная координация и сотрудничество".

Блинкен заверил, что в случае новой агрессии РФ против Украины США и Европа ответят "очень сильными экономическими мерами", в том числе и такими, которые будут применены впервые. По словам американского представителя, они нанесут значительный ущерб российской экономике и финансам.

Он напомнил, что за последние два десятилетия именно Россия, а не НАТО, вторгалась в соседние страны, в частности, Украину, Грузию, Молдову, и вмешивалась в их дела, нарушая принципы международного контроля над вооружениями. Госсекретарь США подчеркнул, что Штаты поддерживают Минский процесс и Нормандский формат, а также приложат все усилия, чтобы в ближайшие недели и месяцы присоединить Россию к мирному процессу.

"Сильная трансатлантическая солидарность является самым эффективным ответом и эффективным инструментом для противодействия российской агрессии", – уверен Блинкен.

Напомним, Бербок накануне встречи с Блинкеном заявила о необходимости диалога с Россией по вопросу Украины. Чиновница уверена, что он поможет во избежание военной эскалации.

Бербок подчеркнула, что РФ должна понять общий месседж европейцев и США – "выход из кризиса может быть только через диалог". По ее словам, сейчас начинается решающая фаза переговоров на разных уровнях. В то же время глава германского МИДа "сильнейшим союзником европейцев" в вопросе противодействия агрессии РФ считает США, подчеркнув, что сила НАТО измеряется не вооружениями, а совместными действиями сторон, когда это особенно важно.

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